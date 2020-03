Tenha sempre preparada uma mochila de emergência, aconselha DECO

Fez 10 anos, no passado dia 20 de fevereiro, a ocorrência de uma aluvião que destruiu habitações, desalojando 600 pessoas e causando 47 mortes na ilha da Madeira. Esta tragédia natural está ainda muito presente na memória dos madeirenses.

Não há forma de prever a ocorrência das catástrofes naturais, mas os consumidores podem precaver-se. A DECO sugere que cada consumidor organize e prepare um kit de sobrevivência, deixando-o na sua habitação de forma que possam salvaguardar-se em caso de emergência.

Um estojo de primeiros socorros, garrafas de água, comida enlatada e rádio a pilhas podem fazer toda a diferença num momento de uma catástrofe natural, como por exemplo sismos, tsunamis ou inundações.

Escolha uma mochila com material resistente e com capacidade para guardar comida e bebida para no mínimo de três dias. Verifique com regularidade a data de validade dos produtos alimentares da mochila e substitua sempre que necessário. Inclua, para além dos alimentos, um estojo de primeiros socorros e alguns objetos de segurança.

Se possível, guarde a mochila perto de alguma saída da sua habitação e informe toda a família da existência da mesma.

Coloque na “mochila de emergência” os seguintes produtos e objetos:

garrafas de água; géis energéticos (dos que se usam em atividades desportivas), bolachas e chocolates; comida enlatada (atum, salsichas, leguminosas, papas de bebé para os mais novos, etc.) e comida para os animais de estimação; apito, caso seja preciso sinalizar o local onde está; manta de aquecimento; canivete multifunções e isqueiro; alguns metros de corda (dê preferência ao material paracord, que é leve, resistente e ajuda a imobilizar fraturas ou prender objetos); rádio a pilhas (em caso de emergência, as autoridades comunicarão com as populações através deste meio); pequena lanterna a pilhas; pilhas de substituição; relógio que não precise de ser carregado na corrente. O mais provável é não haver eletricidade em caso de catástrofe natural; comprimidos de purificação de água, à venda em lojas de desporto outdoor ou na net; algum dinheiro, em notas e moedas; cópia do cartão do cidadão de toda a família; kit de primeiros socorros.

Para saber mais sobre o que deve conter no kit de primeiros socorros, consulte aqui!

Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.