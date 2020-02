Teófilo Cunha diz que a Madeira “não pode ficar alheia” a desafios da economia do mar

O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, diz que a Madeira e o país “não podem ficar alheios” aos desafios da Zona Económica Exclusiva, durante a apresentação do LEME: barómetro da PwC da Economia do Mar que decorreu na região autónoma.

“Os contributos das entidades privadas permitirão tomar as melhores decisões por parte de quem tem a obrigação de governar a Região, mas são também importantes para os diversos agentes económicos que queiram realizar investimentos na economia do mar”, referiu o governante durante a sua intervenção.

Teófilo Cunha sublinhou ainda a aposta que o executivo madeirense tem feito na economia no mar através: atividades marítimo-turísticas, o turismo costeiro, o turismo de cruzeiro, o transporte marítimo de mercadorias, o Registo Internacional de Navios, o conhecimento, a investigação e a formação, as pescas.

O governante defendeu que a região autónoma deve utilizar os seus recursos naturais de forma “sustentada” através da diversificação de modo a gerar riqueza para a população e para quem visita encontrar uma região evoluída.