Ter radioterapia é uma vantagem para a Madeira, diz diretor de ginecologia do SESARAM

Para o director de ginecologia/obstetrícia do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), Joaquim Vieira, ter um serviço de radiologia é uma vantagem para a Madeira. As declarações foram feitas no âmbito da audição parlamentar à unidade de medicina nuclear que decorre na Assembleia Regional.

O médico foi ainda questionado por Eduardo Jesus, deputado do PSD, se Rafael Macedo, coordenador da unidade de medicina nuclear, estaria habilitado para realizar 63 tipos exames sem prática.

“Penso que sim. Hoje em dia não se tem título de especialista se não se souber fazer tudo. Eu penso que ele tem capacidade para fazer isso. Mas não sou eu como ginecologista/obstetra que vou avaliar a qualidade do trabalho dele. Quando um interno é submetido a um exame final é sinal que esse tem interno tem capacidade para trabalhar sozinho”, afirmou Joaquim Vieira.

“Penso que faz parte da formação saber fazer todos os exames de medicina nuclear”, sublinhou o director de ginecologia/obstetrícia do SESARAM.

O colégio de especialistas “é idóneo, que superintende e capacitado”, e não vou passar por cima do meu colégio de especialidade, referiu o médico durante a audição parlamentar.