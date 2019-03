Terrorismo na Holanda: Polícia revela fotografia de suspeito

A polícia holandesa veio a público revelar a fotografia e a identididade do suspeito do ataque terrorista na cidade de Utrecht, que vitimou três pessoas e provocou nove feridos.

O suspeito tem nacionalidade turca e chama-se Gökman Tanis, de 37 anos. O suspeito está a ser procurado pela polícia em relação ao atentado terrorista da manhã desta segunda-feira, 18 de março, no centro da cidade de Utrecht na 24 Oktober Plein.

A polícia aconselha os cidadãos a não se aproximarem do suspeito e a contactarem as autoridades pelo número 0800-6070.

A polícia holandesa já montou uma caça ao homem suspeito do ataque que terá entrado aos tiros num elétrico da cidade.

O munícipio de Utrecht, a polícia e o Ministério Público aconselham os cidadãos a permanecerem em casa até novas informações. As autoridades temem que possa haver novos ataques. “Novos incidentes não são excluídos. A polícia está atualmente à procura do autor”, pode-se ler nas redes sociais da polícia holandesa.

