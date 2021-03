Tesla perde um terço do seu valor pela terceira vez em menos de um ano

As ações da Tesla continuaram a cair na segunda-feira e estão agora um terço abaixo do recorde registado em janeiro. A queda das ações acontece pela terceira vez em menos de um ano para a empresa de Elon Musk à boleia da preocupação dos investidores com o aumento das taxas de juros, segundo a “Reuters”.

A capitalização de mercado da Tesla caiu quase 300 mil milhões de dólares (252 mil milhões de euros) desde o recorde registado a 26 de janeiro quando a fabricante de automóveis elétricos atingiu os 550 mil milhões de dólares (420,2 mil milhões de euros).

As ações da Tesla caíram mais de 4% na segunda-feira, dia 8 de março, e quase 35% em relação ao pico registado a 26 de janeiro. As ações de tecnologia começaram a cair desde 12 de fevereiro, quando o Nadsaq registou um recorde negativo. No entanto, o declínio de Tesla durante este tempo foi muito mais profundo comparativamente a outros pesos pesados ​​de Wall Street.

Apesar das perdas, a Tesla continua a gerar uma grande expectativa nos últimos meses no sentido de expandir a produção de automóveis elétricos de forma rápida e lucrativa. A última queda das ações acontece depois de uma publicação no Twitter do presidente-executivo, Elon Musk, no sábado, sobre retirar dos planos a Cybertruck da Tesla durante o primeiro semestre do ano, deixando o aviso que só deverá ser comercializada no segundo trimestre.

As ações da Tesla caíram mais de 60% em fevereiro e março do ano passado, quando a pandemia de Covid-19 fez tremer os mercados globais. Depois de atingir novos máximos em agosto de 2020, caiu 33% antes de retomar a sua ascensão meteórica até ao recorde atingido a 26 de janeiro.

Desde que Elon Musk anunciou a 8 de fevereiro que comprara 1,5 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) em bitcoins, o stock da Tesla foi caindo constantemente, à medida que o preço da criptomoeda subiu mais de 10%. Segundo os cálculos da “Reuters”, se a Tesla comprou as bitcoins em janeiro pelo preço médio de cerca de 45 mil dólares (37,8 mil euros) naquele mês, o investimento poderá agora valer cerca de 1,7 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros).