Testagem é “a arma principal” para combate à pandemia

Com o ensino à distância, agravam-se as condições dos alunos mais carenciados. Falta de luz e de refeições completas ou um espaço próprio para estudar são fatores que contribuem para o agravamento do fosso no ensino público. A economista e investigadora Susana Peralta explica na JE TV como se agravou essa diferença para os alunos mais carenciados.