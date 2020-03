Teste de coronavírus ao Papa Francisco com resultado negativo

O Papa Francisco já cancelou três missas desde a semana passada por estar com gripe, ainda que os fiéis católicos começassem a suspeitar que o Sumo Pontífice estivesse infetado com o novo coronavírus. O jornal italiano “Il Messaggero” avança que o Papa Francisco se submeteu ao teste de covid-19 por precaução, sendo que o resultado final foi negativo.

De acordo com a comunicação italiana, Jorge Bergoglio começou com tosse e também apresentou sintomas febris, dores de garganta e calafrios. Os médicos intervieram de imediato para assegurar a saúde do Papa Francisco, fazendo-o desistir de algumas reuniões que tinha agendadas. De relembrar que, devido a uma doença, o líder da Igreja Romana teve de realizar uma operação para realizar parte de um pulmão, tornando-se assim uma pessoa de risco.

“É apenas uma ligeira indisposição”, revelou a assessoria do Sumo Pontífice ao jornal italiano. “O Vaticano parecia estar desoladamente vazio e até um pouco órfão pelas multidões compactas de turistas geralmente assaltadas pela saltar a fila e pelos vendedores de lixo já no início da Via della Conciliazione”, numa distância superior a 500 metros, lê-se no “Il Messaggero”.

Com o vírus covid-19 a afetar o mundo e com Itália a ser o grande foco europeu, os museus de Roma e Milão têm observado grandes quebras no número de visitas. Um dos exemplos é o Museu do Vaticano, que perdeu 60% de visitas desde que o vírus se começou a expandir, sofrendo também uma grande repercussão económica. Os guias turísticos e funcionários dos museus já tinham levantado a questão da sua segurança, por os espaços interiores de exposição não permitirem o cumprimento do limite de um metro entre visitantes, de forma a evitar o contágio.

O jornal italiano “Il Messaggero” aponta que devido ao contacto próximo com o público, deve ser distribuído material de proteção, como luvas e máscaras, aos funcionários dos museus. Até à data, estes têm seguido os conselhos divulgados pela Organização Mundial de Saúde que destacou a importância de lavar as mãos com frequência, evitando o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias aguadas e utilizando máscaras apenas quando se suspeitar de doenças.

No entanto, as preocupações não se estendem unicamente ao Papa Francisco e aos funcionários do Vaticano. Também o Papa Emérito, Joseph Ratzinger de 92 anos, está a ser salvaguardado pelas autoridades do Vaticano. As visitas de Ratzinger ao Convento Mater Ecclesiae estão a ser controladas.