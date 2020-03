Teste do coronavírus ao Presidente deu negativo

O teste para despiste do novo coronavírus (Covid-19) realizado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu negativo, anunciou esta segunda-feira a Presidência da República.

“Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada”, explica a mesma fonte.

Fonte oficial da Presidência da República já tinha dito à agência noticiosa Lusa que um teste ao Covid-19 estava agendado hoje e que, assim que estiver disponível, o resultado seria divulgado publicamente.

Ontem, o Palácio de Belém anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu a agenda por duas semanas por precaução. O Presidente vai ficar na sua casa de Cascais, em monitorização, apesar de não ter nenhum sintoma de coronavírus.

A razão apresentada pelo Presidente para esta quarentena voluntária foi por ter estado na terça-feira no Palácio de Belém com uma turma de uma escola de Felgueiras, distrito do Porto. Esta escola registou um aluno infetado com coronavírus, mas este, e a sua turma, não esteve presente no Palácio de Belém.

Apesar de estar em quarentena voluntária, o Presidente já garantiu que vai “continuar a trabalhar na sua residência particular”, segundo o comunicado da Presidência.