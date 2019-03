Tiroteio na Holanda provoca vários feridos e um morto. Polícia fala em “motivos terroristas”

A cidade holandesa de Utrecht está a ser seguida a par e passo pela imprensa europeia, depois de vários tiros terem sido disparado na junção 24 Oktoberplein, numa praça perto de uma estação de autocarros, pelas 10h45, provocando vários feridos. A polícia local diz que o tiroteio poderá ter “motivos terroristas”.

Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos ou se haverá vitimas mortais. De acordo com a imprensa holandesa, uma unidade anti-terrorismo e vários veículos de emergência estão no local. Três helicópteros foram colocados a sobrevoar a área.

Citado pelo “The Guardian”, o porta-voz da polícia local, Joost Lanshage, disse: “Vários tiros foram disparados em um bonde e várias pessoas ficaram feridas. Os helicópteros estão no local e ainda não foram feitas detenções”.

A polícia apelou à população de Utrecht para ficar longe do local do tiroteio, permitindo que as autoridades façam o seu trabalho.

[Em Atualização]