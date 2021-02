“Todos cometemos erros”. Presidente do Bayern de Munique defende limite salarial no futebol

O Bayern de Munique, através do presidente e antigo internacional alemão Karl Heinz Rummenigge, propôs um limite salarial que coloque uma barreira nos salários dos futebolistas, de acordo com declarações de Rummenigge ao jornal italiano “Corriere della Sera”.

“É necessário limitar a ação dos agentes e o número de contratações. Os custos das contratações baixaram mas os ordenados continuaram a subir: falta um limite salarial”, realça o dirigente bávaro.

O presidente do Bayern de Munique, clube que é o atual campeão da Europa (após triunfo na Final8 que decorreu em Lisboa no ano passado), defende que o futuro do futebol europeu passa por limitar o salário dos jogadores, pela renovação do formato da Liga dos Campeões e uma racionalização dos gastos.

“O problema do futebol é a longo prazo e começou com a sentença do caso Bosman em 1996”, garantiu Rummenigge, que se prepara para passar o testemunho a Oliver Khan. “Nos últimos dez anos, todos cometemos erros. Todos gastamos cada vez mais com vantagens para jogadores e agentes”, realça Rummenigge que considera essencial que a pandemia “mostrou que é preciso fazer marcha atrás e regressar a um modelo mais racional”.