“Tomada de posse histórica”. A reação dos líderes mundiais à posse de Joe Biden e Kamala Harris

Joe Biden jurou esta quarta-feira proteger e servir os Estados Unidos da América enquanto o 46º presidente da nação norte-americana e Kamala Harris tomou posse como a 49º vice-presidente, tornando-se ainda a primeira mulher a assumir o cargo.

Face à nova presidência dos Estados Unidos, que se compromete a ser mais unida e mais concisa, abandonando todo o legado deixado por Donald Trump, os líderes mundiais desejaram as suas felicitações à equipa e mostraram-se satisfeitos por trabalhar futuramente com a administração Biden-Harris.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, felicitou os dois governantes no Twitter. “A liderança da América é vital nos problemas que nos interessam a todos, desde as alterações climáticas à Covid-19, e estou ansioso para trabalhar com o presidente Biden”, lê-se na publicação de Boris Johnson, acrescentando que o regresso dos EUA ao Acordo de Paris “é uma notícia extremamente positiva” e espera “trabalhar com os nossos parceiros dos EUA para fazer tudo o que pudermos para proteger o nosso planeta”.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

Também o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, escreveu na rede social Twitter estar “ansioso para trabalhar com o presidente Biden, a vice-presidente Kamala Harris, a sua administração, e com o Congresso dos Estados Unidos enquanto nos esforçamos para tornar os nossos países mais seguros, prósperos e resilientes”.

“Os nossos países enfrentam alguns dos maiores desafios da História juntos”, escreveu Trudeau no Twitter, apontando em comunicado que pretende trabalhar com os dois governantes para “promover a ação climática e o crescimento económico, promover a inclusão e a diversidade”.

Congratulations, @JoeBiden, on your inauguration as the 46th President of the United States. Our two countries have tackled some of history’s greatest challenges together – and I’m looking forward to continuing this partnership with you, @KamalaHarris, and your administration. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2021

“As mais calorosas felicitações para Joe Biden para assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Espero trabalhar com ele para fortalecer a parceria estratégica Índia-EUA”, escreveu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

O primeiro-ministro da Índia desejou ainda os seus “melhores votos de um mandato de sucesso na liderança dos EUA, uma vez que permanecemos unidos e resilientes para enfrentar os desafios comuns e promover a paz e a segurança global”.

Ainda a dirigir-se à tomada de posse de Kamala Harris como vice-presidente, Modi assumiu que esta foi “uma ocasião histórica” e que está “ansioso” para trabalhar com Harris para tornar as relações entre os dois países “mais robustas”.

My warmest congratulations to @JoeBiden on his assumption of office as President of the United States of America. I look forward to working with him to strengthen India-US strategic partnership. — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021

A presidente de Taiwan, que recebeu o convite para estar presente na tomada de posse pela primeira vez de 1979, desejou “todo o sucesso” à nova equipa da Casa Branca e assumiu que a ilha “está pronta para trabalhar com vocês como uma força global para o bem”.

Também o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu deixar uma mensagem aos dois líderes americanos, desejando-lhes “tudo de nom no dia com maior significado para o povo americano”. No Twitter, Macron fez questão de evidenciar o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, algo prometido por Biden durante a campanha, depois de Donald Trump renunciar as metas.

A chanceler alemã, Angela Merkel, passou a mensagem através do seu assessor, felicitando Biden e Harris pela tomada de posse e usando o nome POTUS (Presidente dos Estados Unidos da América, em inglês), nome da conta previamente entregue a Trump. “Uma verdadeira celebração da democracia americana”, escreveu o assessor da governante alemã.

Também o primeiro-ministro português, António Costa, reagiu à tomada de posse de Joe Biden. “Prontos para trabalhar com o presidente Joe Biden desde o primeiro dia para fortalecer as relações UE-EUA, para reafirmar a relevância da Nato e reforçar as respostas multilaterais a questões como as alterações climáticas e a defesa da democracia e dos direitos humanos”, escreveu Costa no Twitter.

Prontos para trabalhar com o Presidente @JoeBiden desde o primeiro dia para fortalecer as relações UE-EUA, reafirmar a relevância da #NATO e reforçar as respostas multilaterais a questões como as alterações climáticas e a defesa da democracia e dos direitos humanos. #EU2021PT — António Costa (@antoniocostapm) January 20, 2021

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mostrou satisfação com o regresso dos EUA ao Acordo de Paris e afirmou que este regresso será “um ponto de partida muito forte para a renovação da nossa cooperação”. No vídeo que acompanhava a publicação, von der Leyen disse que “este novo amanhecer na América é o momento pelo qual esperámos tanto tempo”. “A Europa está pronta para um novo começo com o nosso mais antigo e mais confiável parceiro”, continuou a presidente da Comissão.

O presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitou Biden e Harris e mostrou-se entusiasmado por fortalecer os laços entre os Estados Unidos e Israel, fazendo saber que partilha “uma amizade pessoal [com Biden] que remonta a muitas décadas”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Congratulations President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on your historic inauguration. pic.twitter.com/wf6a5XhiVe — PM of Israel (@IsraeliPM) January 20, 2021