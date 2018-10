António Tomás Correia vai encabeçar a Lista A para as eleições para um novo mandato do Montepio Geral Associação Mutualista, disse ao Jornal Económico fonte conhecedora do processo. As listas terão de ser entregues até dia 31 deste mês.

Depois de ter tentado, sem sucesso, “alguém mais jovem que pudesse ter uma visão coincidente com a sua, com uma idade na casa dos 50 anos, e que fosse uma pessoa do Montepio”, tal como disse em entrevista esta semana à Lusa, Tomás Correia, decidiu recandidatar-se a um novo mandato.

Por que se recandidata Tomás Correia à liderança da Associação Mutualista? “Porque quer assegurar uma responsável transição de mudança de regulador para a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões” e porque “considera ser de enorme responsabilidade a definição dos estatutos que vão consubstanciar a nova lei das mutualistas”, revela a mesma fonte. Isto é: as duas grandes preocupações de Tomás Correia são a revisão estatutária que o novo Código Mutualista impõe, e a transição para um novo regulador. O atual presidente da Associação defendeu recentemente em entrevista ao Jornal Económico a implementação da democracia representativa.

