Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 8 de fevereiro

Evento em destaque: Autoeuropa regressa à produção a 100%

A Autoeuropa retoma esta segunda-feira a produção a 100%, com o regresso dos 19 turnos semanais. O regresso foi confirmado ao Jornal Económico por fonte oficial da fábrica da Volkswagen em Palmela, distrito de Setúbal. A produção esteve interrompida durante três fins de semana a partir do fim de semana de 23/24 de janeiro e regressa agora aos esquema de 15 turnos de segunda a sexta-feira e mais quatro ao sábado e domingo.

Outros eventos em foco:

INE divulga Índice de Custos de Construção de Habitação Nova de dezembro

Christine Lagarde, presidente do BCE, participa em debate no Parlamento Europeu (16h615)

Alemanha: Produção industrial em dezembro

EUA: Senado começa o segundo impeachment de Donald Trump

Terça-feira, 9 de fevereiro

Evento em destaque: João Leão na Comissão de Orçamento e Finanças

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é ouvido pelos deputados na Comissão de Orçamento e Finanças. Depois de o INE ter divulgado um crescimento de 0,4% no quarto trimestre de 2020, o ministro admitiu, contudo, que o novo confinamento generalizado, decretado no início do 2021, terá efeitos negativos na atividade económica nos primeiros meses do ano, que implicarão uma evolução anual menos favorável do que anteriormente antecipado.

Os deputados deverão, portanto, questionar o ministro sobre o timing e a escala de uma revisão da projeção de crescimento de 8,5% inscrita no Orçamento do Estado para 2021. Outro que deverá estar em cima da mesa é a restruturação da TAP, processo sobre o qual o Governo chegou a acordo com os sindicatos nos últimos dias.

Outros eventos em foco:

INE publica Estatísticas do Comércio Internacional de dezembto

INE divulga Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria de dezembro

Audiição da Ministra da Justiça na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias

Audiência da Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas

Audição do Ministro de Estado e das Finanças na Comissão de Orçamento e Finanças

Alemanha: Balança comercial de dezembro

Resultados: Ocado, Willis Towers Watson (Reino Unido); S&P Global Fidelity, Dupont, Cisco, Twitter (EUA);Total (França)

Quarta-feira, 10 de fevereiro

Evento em destaque: Dados da inflação nos Estados Unidos em janeiro

A inflação nos Estados Unidos é uma tema que está a ser seguido com crescente atenção pelos mercados. Muitos analistas a salienta que a perspectiva de a vacinação permitir um alívio das medidas de confinamento, o aumento das poupanças das famílias e de rendimento disponível com os estímulos, e ainda um aumento dos preços das commodities, a inflação poderá acelerar mais do que a Reserva Federal projecta. Jerome Powell disse depois da última reunião, a 28 de janeiro, qie o banco central irá em qualquer caso demonstrar paciência pois acredita que a subida na inflação deverá ser ligeira e curta.

A subida substancial dos preços deverá acontecer mais para o meio do ano. Por enquanto, o consenso dos analistas aponta para inflação homóloga de 1,5% em janeiro (face a 1,4% em dezembro) e de 0,4% face ao mês anterior (0,3% em dezembro.

Outros eventos em foco:

INE apresenta Índice de Preços no Consumidor de janeiro

INE divulga Estatísticas do Emprego do quarto trimestre

INE publica Índices de Produção, Emprego, Remunerações na Construção

Moody’s realiza webinar sobre Credit Trends em Portugal

Audição do Ministro da Economia e da Transição Digital na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação

Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança na Comissão de Trabalho e Segurança Social

Audição conjunta sobre o encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos, com o Presidente da Comissão Central de Trabalhadores da GALP e o Presidente da Comissão Central de Trabalhadores da FIEQUIMETAL

Chrsitine Lagarde, presidente do BCE, participa em debate no Parlamento Europeu (13h00)

Alemanha: dados da inflação de janeiro

Parlamento Europeu debate a estratégia de vacinação da UE

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, discursa sobre o mercado laboral nos Estados Unidos (19h)

Resultados; Heineken, ABN Amro, Euronext (Holanda), GM, Western Union, Coca-Cola,

Quinta-feira, 11 de fevereiro

Evento em destaque: Parlamento debate o pedido de autorização de renovação do estado de emergência

A Assembleia da República debate a autorização de renovação do emergência que, em principio, deverá ser decretada pelo Presidente na véspera. A última renovação do estado de emergência teve efeitos a partir das 00:00 de 31 de janeiro e estende-se até às 23:59 de 14 de fevereiro. Duas semanas depois de ter decretado um novo confinamento geral, o Governo manteve as medidas, mas impondo também regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental e retomando o ensino à distância a partir de 8 de fevereiro.

Outros eventos em foco:

INE publica Estatísticas Vitais – Dados Preliminares de 2020

Caixa Geral de Depósitos divulga contas de 2020

Comissão Europeia divulga projeções económicas

EUA: novo pedidos de subsídio de dese

OPEP publica relatório mensal

Resultados: Pernod Ricard, L’Oreal (França), AstraZeneca (Reino Unido), Commerzbank (Alemanha), Pepsico, Kellogg, Kraft, Walt Disney, Unicredit, Expedia (EUA)

Sexta-feira, 12 de fevereiro

Evento em destaque: PIB do Reino Unido em dezembro

A economia britânica deverá ter registado uma recuperação de 1% em cadeira no último mês de 2020, segundo o consenso dos analistas, o que deverá permitir uma ligeira expansão no trimestre. A comparação homóloga face a dezembro de 2019 deverá situar-se nos -7,5%.

Já este trimestre, o “reforço material” das medidas de confinamento para conter a pandemia de Covid-19 deverá provocar uma contração de 4% na economia britânica, antes de recuperar com o benefício do programa de vacinação e das medidas de estímulos já implementadas, afirmou na passada quinta-feira o Banco de Inglaterra, depois de uma reunião de política monetária.

Outros eventos em foco:

Espanha: Inflação em janeiro

Resultados: Moody’s, Dominion Energy (EUA)