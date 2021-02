Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 15 de fevereiro

Evento em destaque: Eurogrupo reúne com evolução da economia e solvência do sector empresarial na agenda

Os ministros das finanças da zona euro reúnem esta segunda-feira com uma agenda recheada, onde se inclui o acompanhamento da evolução económica nos países da moeda única e um ponto da situação da solvência do sector empresarial, mas também uma reflexão sobre o papel do Euro. Os ministros irão debruçar-se ainda sobre o papel internacional do euro, dando seguimento às orientações da Cimeira do Euro de dezembro de 2020.

Outros eventos em foco:

INE publica a atividade Turística, de dezembro de 2020

Eurostat divulga a produção industrial, de dezembro de 2020

Bolsas em Wall Street não negoceiam

Terça-feira, 16 de fevereiro

Evento em destaque: Eurostat divulga crescimento do PIB da zona euro no ano passado

O Eurostat publica esta segunda-feira os dados do PIB da zona euro referentes ao último trimestre do ano passado e a totalidade de 2020. Segundo a primeira estimativa, o PIB da zona euro recuou 6,8% em 2020, depois de uma contração de 5,1% no quarto trimestre e o da União Europeia caiu 6,4% e 4,8%. No quarto trimestre de 2020, o crescimento da economia da zona euro recuou 5,1% na variação homóloga e 0,7% em cadeia. Já o PIB União Europeia contraiu 4,8% face ao quarto trimestre de 2019 e 0,5% em comparação com o terceiro de 2020.

Outros eventos em foco:

Reunião do Ecofin

Quarta-feira, 17 de fevereiro

Evento em destaque: Portugal vai aos mercados para angariar até 1.250 milhões de euros em dívida a curto prazo

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública regressa na próxima quarta-feira aos mercados para um leilão de dívida a três meses e a 11 meses, com o objetivo de angariar até 1.250 milhões de euros. A instituição presidida por Cristina Casalinho vai colocar duas das linhas de Bilhetes do Tesouro “com maturidades em 21 de maio de 2021 e 21 de janeiro de 2022”, com um montante indicativo global entre mil milhões e 1.250 milhões de euros.

Outros eventos em foco:

INE divulga as estatísticas rápidas do transporte aéreo, de dezembro de 2020

INE publica as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, de janeiro

BdP dá a conhecer os dados da balança de pagamentos, de dezembro do ano passado, assim como a posição do investimento internacional

Eurostat publica os dados da produção na construção, relativos ao quarto trimestre de 2020

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na Comissão de Assuntos Europeus

Comissão Europeia anuncia a revisão da política comercial

Quinta-feira, 18 de fevereiro

Evento em destaque: Endividamento da economia atingiu recorde em 2020

O Banco de Portugal publica esta quinta-feira os dados do endividamento do sector não financeiro até dezembro do ano passado. Em novembro de 2020, o endividamento do sector não financeiro situou-se em 742,8 mil milhões de euros, dos quais 338,7 mil milhões de euros respeitavam ao sector público e 404,1 mil milhões de euros ao sector privado. O incremento do endividamento do sector público refletiu-se, sobretudo, no crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas (2,4 mil milhões de euros) e face ao sector financeiro (1,0 mil milhões de euros), tendo estes aumentos sido parcialmente compensados pela redução do endividamento face ao exterior.

Outros eventos em foco:

INE publica Índices de Preços na Produção Industrial, de janeiro

INE divulga a síntese económica de conjuntura, de janeiro

Banco Central Europeu publica as minutas da última reunião