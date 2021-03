Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 8 de março

Evento em destaque: Alemanha divulga dados da produção industrial em janeiro

A maior economia da zona euro acabou 2020 reportando uma variação nula neste indicador em dezembro, depois de registar crescimentos em todos os meses que seguiram a quebra significativa de 17,5% em abril, fruto da revisão em alta dos dados inicialmente avançados para agosto.

O aumento das encomendas em janeiro já reportado na passada semana deixa antever uma nova subida, que os mercados projetam em 0,2%.

Outros eventos em foco:

Presidente da República, membros do Governo e dos partido políticos na XVII sessão de apresentação sobre a “Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal” por videoconferência

Banco de Portugal publica a sua nota de informação estatística sobre emissões de títulos em fevereiro

Japão: PIB no último trimestre de 2020

Terça-feira, 9 de março

Evento em destaque: UE publica dados consolidados sobre as contas nacionais no último trimestre de 2020

O gabinete de estatística da UE anuncia os dados consolidados referentes às contas nacionais no último trimestre de 2020, incluindo o PIB. Na estimativa divulgada a 2 de fevereiro, a zona euro teria experienciado uma queda de 5,1% no ano marcado pela Covid-19 e de 0,7% no quarto trimestre, quando a pandemia voltou a acelerar no Velho Continente.

Outros eventos em foco:

INE divulga o índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria de janeiro

INE publica as estatísticas referentes à Atividade dos Transportes no quarto trimestre de 2020

China: índice de preços no consumidor em fevereiro

China: índice de preços no produtor em fevereiro

França: criação de emprego no último trimestre de 2020

Quarta-feira, 10 de março

Evento em destaque: INE divulga dados da inflação em fevereiro

Depois da inflação negativa em dezembro, o indicador recuperou terreno em janeiro e subiu até aos 0,3% em termos homólogos no primeiro mês do ano. Importa agora perceber como afetou o confinamento a evolução dos preços na economia nacional.

Outros eventos em foco:

IGCP vai realiza leilão duplo de Obrigações do Tesouro com maturidades em 2027 e 2030, com montante máximo indicativo de 1.250 milhões de eurso.

EUA: índice de preços no consumidor em fevereiro

EUA: inventários de crude

Canadá: decisão sobre taxas de juro

Resultados: NOS, CTT (Lisboa); Oracle (Nova Iorque); Inditex (Madrid)

Quinta-feira, 11 de março

Evento em destaque: Reunião do Conselho de Governadores

As preocupações com eventuais reversões da política monetária europeia de compra massiva de títulos estarão na ordem do dia, com os mercados a sinalizarem nas últimas semanas preocupações com uma eventual subida da inflação à medida que as economias ocidentais vão recuperando.

A taxa de juro de referência anunciada será um indicador importante na perceção da estratégia do banco central nos próximos meses, sendo que a presidente do órgão, Christine Lagarde, fez já saber estar a “monitorizar de perto” o comportamento das ‘yields’ soberanas.

Outros eventos em foco:

EUA: pedidos semanais de subsídio de desemprego

Resultados: JD.com Inc (Nova Iorque)

Renovação do estado de emergência na Assembleia da República e apresentação do plano de desconfinamento do Governo

Sexta-feira, 12 de março

Evento em destaque: INE divulga estatísticas sobre comércio internacional em janeiro

Um dos principais motores da recuperação económica portuguesa no pré-pandemia haviam sendo as exportações, propulsionadas por um crescimento do turismo que foi anulado pelas restrições às viagens. O INE dá agora a conhecer os dados sobre comércio internacional do mês em que se verificou o pico da pandemia e Portugal retornou a um confinamento musculado.

Outros eventos em foco:

S&P divulga relaório de avaliação sobre o rating da dívida soberana portuguesa

Reino Unido: estimativa do PIB em janeiro

Reino Unido: balança comercial em janeiro

Reino Unido: produção industrial em janeiro

EUA: índice de preços no produtor em fevereiro

Canadá: dados do emprego em fevereiro