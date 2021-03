Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 22 de março

Evento em destaque: Jerome Powell fala sobre a inovação nos bancos centrais em evento do BIS

Numa altura em que têm de lidar com a difícil tarefa de manter os mercados calmos ao mesmo tempo que continuam a apoiar a recuperação económica, os banqueiros centrais olham também para a inovação. Jerome Powell vai discursar no Innovation Summit do Bank of International Settlements. O evento conta também com as participações de Roberto de Oliveira Campos Neto, governador do Banco Central do Brasil, quarta-feira, e de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, ambos na quinta-feira.

Outros eventos em foco:

Porsche apresenta resultados de 2020

EUA: dados do mercado de habitação em fevereiro

Terça-feira, 23 de março

Evento em destaque: Ministro das Finanças no Parlamento sobre venda de seis barragens no Douro pela EDP

O tema da venda das barragens da EDP a um consórcio liderado pela francesa Engie (por 2,2 mil milhões) regressa ao Parlamento , desta vez através audição presencial do ministro das Finanças, João Leão, na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território a requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O partido liderado por Catarina Martins tem acusado a elétrica de “fugir” ao pagamento de impostos na transação, nomeadamente de 110 milhões de euros em Imposto do Selo.

Este domingo o Ministério das Finanças rejeitou que uma alteração proposta pelo Governo no Orçamento do Estado para 2020 possa ter beneficiado a EDP na venda das barragens. O “Correio da Manhã” noticiou que o Ministério Público está a investigar a venda há seis meses, incluindo essa possibilidade.

Outros eventos em foco:

Audição da ministra da Saúde, Marta Temido, na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social

Audição de Vítor Bento, ex-presidente do conselho de administração do Novo Banco, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo banco e imputadas ao Fundo de Resolução

INE divulga Índice de Preços da Habitação no quarto trimestre de 2020

Reino Unido: taxa de desemprego em janeiro

Jerome Powell, chair da Reserva Federal, e Janet Yellen, secretária do Tesouro, em audição conjunto na Casa dos Representantes.

Quarta-feira, 24 de março

Evento em destaque: Ministro das Infraestruturas e da Habitação no Parlamento para falar da TAP e Groundforce, entre outros assuntos

Pedro Nuno Santos vai ser ouvido pelos deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação a requerimento do CDS-PP sobre a Groundforce e do BE sobre “a TAP e a Groundforce”. Os bloquistas também querer ouvir o ministro sobre “a componente da habitação no Plano de Recuperação e Resiliência” e “o processo de alienação e do contrato de promessa de compra e venda dos terrenos da antiga estação ferroviária da Boavista pela Infraestruturas de Portugal ao EL Corte Inglés, no Porto”.

Outros eventos em foco:

Audição de José Honório, ex-vice-presidente do BES ex-administrador do Novo Banco, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução

Audição do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social

Reunião da conferência de líderes no Parlamento

Reino Unido: Inflação em fevereiro

BCE: reunião de política não-monetária

IHS publica índices PMI ‘flash’ de março para a zona euro, Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos

Comissão Europeia publica confiança dos consumidores em março

Quinta-feira, 25 de março

Evento em destaque: Parlamento debate pedido de autorização de renovação do Estado de Emergência

O 13º estado de emergência foi renovado a 11 de março e dura até 31 de março. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já indicou que “é muito provável” a renovação a partir de 1 de abril próximo de forma a cobrir o período da Páscoa, isto numa altura em que o Governo está a implementar um plano reabertura gradual da economia, em quatro fases até 3 de maio.

Outros eventos em foco:

Início do Conselho Europeu, que termina no dia 26 de março

INE publica Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação em fevereiro

Banco de Portugal publica Nota de Informação Estatística sobre empréstimos e depósitos bancários

EUA: novos pedidos de subsídio de desemprego na semana até de 20 março

Sexta-feira, 26 de março

Evento em destaque: Banco de Portugal divulga boletim económico.

O banco central divulga projeções detalhadas para a economia portuguesa no ano corrente e nos dois anos seguintes. No boletim de dezembro, a instituição liderada por Mário Centeno previa uma recuperação da economia de 3,9% em 2021, com expansões de 4,5% em 2022 e 2,4% em 2023.

Outros eventos em foco:

INE divulga Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional do quarto trimestre de 2020

INE publica Principais Agregados das Administrações Públicas

INE divulga Procedimento dos Défices Excessivos – 1 ª notificação

Banco de Portugal publica Boletim Económico

Audição de Carlos Albuquerque, ex-diretor de supervisão do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Reino Unido: vendas a retalho em fevereiro