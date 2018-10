Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Arranque da época de resultados no PSI 20

A época de resultados global continua e chega, esta semana, às cotadas do PSI20. Começa logo na segunda-feira com as cotas da Galp, sendo que o consenso entre os analistas aponta para um disparo de 27% nos lucros para 210 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, face ao período homólogo. As cotadas do setor do papel e pasta de papel também vão estar em foco, com as contas da Navigator, Semapa e Altri. Entre as empresas do índice de referência nacional, estão ainda marcadas a apresentação de resultados da Jerónimo Martins e dos CTT, ambas na quarta-feira.

A nível internacional, a banca mantém-se em destaque, com as contas do Bankia (segunda-feira), do BNP Paribas, do BBVA (ambos terça-feira) e do Santander (quarta-feira). Há ainda resultados da Volkswagen e General Electric, na terça-feira, bem como da Repsol e da General Motors no dia seguinte.

Inflação acelera em outubro

A semana vai ser cheia em termos de indicadores económicos. O principal destaque vai ser a inflação, sendo que vários países (incluindo Portugal) vão publicar dados relativos a outubro na quarta-feira. Às 10 horas, o Eurostat vai apresentar a média da zona euro e da União Europeia, que os economistas consultados pela agência Bloomberg estimam ter acelerado 2,2%, após os 2,1% de setembro.

No mesmo dia são conhecidos os dados preliminares do desemprego na zona euro e UE em setembro. Em Portugal, as atenções vão estar viradas também para terça-feira, dia em que são conhecidos os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores referente a outubro de 2018 e as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego em setembro.

Banco de Inglaterra apresenta novo relatório

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco de Inglaterra irá reunir-se esta quinta-feira e deverá manter as taxas de juro de referência inalteradas nos 0,75%, tal como fez em setembro. O encontro segue-se ao aumento de 0,25 pontos base em agosto, altura em que também reviu em alta a previsão para o crescimento do produto interno bruto (PIB), para, em média, 1,75% nos próximos três anos.

A reunião poderá, no entanto, vir a ser importante com a divulgação de um novo relatório de inflação, especialmente tendo em conta o processo de negociação dos termos do Brexit. No início do mês, a instituição liderada por Mark Carney recomendou à UE que tome medidas urgentes, sob pena de ocorrer uma situação de colapso nas operações de mercado, após a formalização do Brexit, a 29 de março de 2019. A estimativa do banco central é que a saída do Reino da UE afete operações bancárias avaliadas em 41 mil milhões de libras (perto de 46 mil milhões de euros).