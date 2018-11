Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Época de resultados acelera no PSI 20

Após um outubro negro para as bolsas globais, em que o PSI 20 registou a maior queda mensal desde o Brexit (6,1%), as negociações serão marcadas pela época de resultados. A semana vai ser cheia ao nível da apresentação de contas na Bolsa de Lisboa. Os dias mais fortes serão quarta-feira – com os resultados da EDP Renováveis e Corticeira Amorim – e quinta-feira – com a EDP, o BCP, a REN, a Sonae Capital e a NOS.

A nível internacional, a época já vai próxima do fim, mas ainda haverá alguns destaques a meio da semana. Tanto a energética francesa Engie como a tecnológica norte-americana Qualcomm e retalhista Costco apresentam resultados na quarta-feira.

EDP reage a notícias da OPA antes de prestar contas

O grupo EDP vai estar em destaque não só pela apresentação de contas, mas também pelas novidades da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges. Seis meses depois do anúncio da OPA, o negócio aguarda a aprovação dos reguladores na Europa e nos EUA. A Bloomberg noticiou, na sexta-feira, que o calendário para as aprovações regulatórias passou do final deste ano para o início do próximo.

Obstáculos inesperados tais como uma mudança na liderança da CTG, “persistentes preocupações regulatórias” e “políticas e pressão para financiar a investida de 9.100 mil milhões de euros” terão levado a CTG a “reavaliar os méritos e obstáculos do negócio”, segundo a agência. Após a notícia, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) clarificou que a OPA sobre a EDP Renováveis pela China Three Gorges deve correr em simultâneo com a OPA pela mesma entidade sobre a EDP – Energias de Portugal (EDP).

Dados económicos globais

O indicador PMI vai estar em destaque, com a divulgação de dados relativos à China e EUA (ambos na segunda-feira). No dia seguinte, é a vez da zona euro. Ao longo da semana vão ainda ser conhecidas estatísticas do comércio a retalho na zona euro e UE em setembro, taxa de desemprego em Portugal no terceiro trimestre de 2018, Índice de Bem Estar portugês em 2017. Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) publica Boletim Económico.

Fed e eleições intercalares marcaram semana norte-americana

A Reserva Federal norte-americana termina esta quarta-feira uma nova reunião de política monetária. Após a subida da federal funds rate pela terceira vez este ano, concretizada em setembro (para um intervalo entre 2% e 2,25%), os analistas esperam que novo aumento volte a acontecer apenas em dezembro. Em simultâneo, terça-feira há eleições intercalares nos EUA, que poderão enfraquecer a posição do presidente Donald Trump.

Os Republicanos controlam o Congresso e o Senado, com uma margem confortável na câmara baixa (235 congressistas contra 193 congressistas Democratas) e com uma margem curta a câmara alta (51 contra 47 senadores Democratas e dois independentes). No entanto, as sondagens indicam que o Partido Democrata deverá recuperar o controlo do Congresso, bem como ganhar entre seis e dez governos estaduais, apesar de não conseguir eliminar o controlo Republicano do Senado.