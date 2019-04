Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

FMI deverá rever em baixa crescimento da economia mundial

Esta semana alguns dos mais poderosos líderes económicos mundiais, empresários e agentes da sociedade civil reúnem-se em Washington D.C, nos EUA, para o encontro de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. As sessões arrancam esta segunda-feira e prolongam-se até dia 14. O FMI irá divulgar a atualização das projeções económicas mundiais, no ‘World Economic Outlook’ e na semana passada, Christine Lagarde já sinalizou que a instituição deverá voltar a cortar as estimativas do crescimento da economia mundial para este ano. Em janeiro apontou para uma expansão da economia de 3,5% este ano e 3,6% em 2020, menos 0,2 e 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que na previsão de outubro do ano passado.

INE divulga dados do comércio internacional

Esta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatística do comércio internacional relativas a fevereiro. Nos dados divulgados em março, o organismo de estatística revelou que em janeiro, as importações portuguesas aumentaram 16,6% em janeiro, em termos homólogos, impulsionadas pelo material de transporte, que aumentou 36,2%. Já as exportações portuguesas arrancaram o ano a desacelerar para 4,1% em termos homólogos, com o comércio intra-União Europeia a ser o principal impulsionador do crescimento da venda de bens ao exterior.

Líderes europeus reúnem para discutir o Brexit

Os líderes dos 27 Estados-membros reúnem-se esta quarta-feira para discutir os últimos acontecimentos relativos ao Brexit. O encontro foi convocado pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a 29 de março, na sequência da votação na Câmara dos Comuns e depois de a 21 de março, os líderes europeus terem decidido adiar a data do Brexit para 12 de abril de 2019, caso o acordo de saída fosse rejeitado. Na última sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu um adiamento da data de saída do Reino Unido para 30 de junho e iniciou negociações com o Partido Trabalhista, sem no entanto ter chegado a resultados.

IGCP quer emitir até mil milhões de euros em dívida a longo prazo

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar esta quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a dez e 18 anos, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros. A agência liderada por Cristina Casalinho indica que as linhas de OT têm maturidade em junho de 2029 (OT 1,95% 15 junho de 2029) e em abril de 2037 (OT 4,1% 15 de abril de 2037). No último leilão a dez anos, a 13 de março, Portugal vendeu 862 milhões de euros em dívida a dez anos, tendo pago uma taxa de alocação de 1,298%, o valor mais baixo de sempre.

Sem surpresas, BCE deverá manter o tom

O Banco Central Europeu reúne esta semana, não sendo esperados alterações no rumo da política monetária. Na última reunião, Frankfurt cortou em baixa as previsões para a expansão económica na zona euro este ano e em 2020, com Mario Draghi a salientar que a redução na projeção foi “substancial”. O banco central espera que a economia da moeda única cresça 1,1% este ano (face aos 1,7% que esperava em dezembro) e 1,6% em 2020. O Conselho dos Governadores anunciou também que irá lançar uma nova série de empréstimos de longo prazo à banca, com o objetivo de aumentar a liquidez na zona euro. Estas operações de refinanciamento vão ser lançadas em setembro de 2019, terminando em março de 2021.