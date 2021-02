Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

Evento em destaque: Dados da inflação nos Estados Unidos em janeiro

A inflação nos Estados Unidos é uma tema que está a ser seguido com crescente atenção pelos mercados. Muitos analistas a salienta que a perspectiva de a vacinação permitir um alívio das medidas de confinamento, o aumento das poupanças das famílias e de rendimento disponível com os estímulos, e ainda um aumento dos preços das commodities, a inflação poderá acelerar mais do que a Reserva Federal projecta. Jerome Powell disse depois da última reunião, a 28 de janeiro, qie o banco central irá em qualquer caso demonstrar paciência pois acredita que a subida na inflação deverá ser ligeira e curta.

A subida substancial dos preços deverá acontecer mais para o meio do ano. Por enquanto, o consenso dos analistas aponta para inflação homóloga de 1,5% em janeiro (face a 1,4% em dezembro) e de 0,4% face ao mês anterior (0,3% em dezembro.

