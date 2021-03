Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

O evento em destaque esta quarta-feira, dia 3 de março, é a apresentação do Orçamento do Estado do Reino Unido, que será apresentado pelo Governo britânico.

“Não é exagero dizer que o Orçamento vai ser um dos maiores fatores em determinar o ritmo de recuperação da economia britânica”, salientaram os analistas do ING, sobre as medidas que o chancellor of the exchequer, Rishi Sunak, vai apresentar na quarta-feira para o ano fiscal que começa em abril.

O Governo já gastou 280 mil milhões de libras em aumentos de despesa e cortes de impostos, portanto há alguma expectativa sobre um aumento do corporation tax, eventualmente para 19%. Por outro lado, Sunak poderá aguardar até o outono, para ver se o desconfinamento em abril traz um aumento da receita fiscal.

