Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

Esta quarta-feira, dia 17 de março, o evento (ou a dúvida) em destaque é: Irá Powell conseguir tranquilizar os mercados?

Termina na quarta-feira a reunião de dois dias do Federal Open Market Committee (FOMC). Depois da reunião do Banco Central Europeu (BCE) na semana passada, as atenções dos investidores e analistas estão agora centradas na Reserva Federal (Fed) norte-americana, numa altura de subida dos títulos do Tesouro a 10 anos.

A possibilidade de uma recuperação económica mais acelerada, com reflexo na inflação, está a levar os investidores a recearem que a Fed aumente as taxas de juro a um ritmo mais rápido que o esperado. “A Fed provavelmente irá tolerar yields mais altas se os fundamentos continuarem a melhorar e as condições financeiras continuaram acomodatícias”, antecipam os analistas da Société Générale, numa nota de research.

Por cá, há debate parlamentar com primeiro-ministro, António Costa, e audição da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Outros eventos em foco