Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

O evento em destaque esta quarta-feira (24 de março) é a audição do ministro das Infraestruturas e da Habitação no Parlamento para falar da TAP e Groundforce, entre outros assuntos.

Pedro Nuno Santos vai ser ouvido pelos deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação a requerimento do CDS-PP e do BE sobre “a TAP e a Groundforce”. Os bloquistas também querer ouvir o ministro sobre “a componente da habitação no Plano de Recuperação e Resiliência” e “o processo de alienação e do contrato de promessa de compra e venda dos terrenos da antiga estação ferroviária da Boavista pela Infraestruturas de Portugal ao EL Corte Inglés, no Porto”.

