Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

O evento em destaque esta quinta-feira, dia de 28 de janeiro, é o debate sobre a renovação do estado de emergência. Após a entrada em vigor do confinamento obrigatório, a que se juntou em data posterior o encerramento das escolas, os números de novos casos de infeção continuam demasiado altos para as perspetivas do Governo.

A Assembleia da República realiza uma reunião plenária para renovar o estado de emergência, dado que o atual, aprovado a 13 de janeiro dura até 30 de janeiro. O debate, que se inicia às 14h00, deverá seguir a reunião do Governo e dos partidos políticos com os especialistas no Infarmed e da promulgação pelo Presidente da República.

Outros eventos em foco: