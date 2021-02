Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

O evento em destaque esta quinta-feira, 10 de fevereiro, é a realização de um debate no parlamento sobre o pedido de autorização para a renovação do estado de emergência. A última renovação do estado de emergência teve efeitos a partir das 00:00 de 31 de janeiro e estende-se até às 23:59 de 14 de fevereiro.

Duas semanas depois de ter decretado um novo confinamento geral, o Governo manteve as medidas, mas impondo também regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental e retomando o ensino à distância a partir de 8 de fevereiro. Na nova renovação, é expectável que haja mudanças em algumas medidas face à diminuição do número de novos casos registados, mas ao mesmo tempo, estas mudanças não deverão contemplar uma saída drástica do atual modelo em vigor.

Outros eventos em foco: