Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

O evento em destaque esta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, é a divulgação dos dados sobre o endividamento da economia portuguesa em 2020.

O Banco de Portugal publica esta quinta-feira os dados do endividamento do sector não financeiro até dezembro do ano passado. Em novembro de 2020, o endividamento do sector não financeiro situou-se em 742,8 mil milhões de euros, dos quais 338,7 mil milhões de euros respeitavam ao sector público e 404,1 mil milhões de euros ao sector privado.

O incremento do endividamento do sector público refletiu-se, sobretudo, no crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas (2,4 mil milhões de euros) e face ao sector financeiro (1,0 mil milhões de euros), tendo estes aumentos sido parcialmente compensados pela redução do endividamento face ao exterior.

Outros eventos em foco