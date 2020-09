Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

Esta quinta-feira, 17 de setembro, João Ferreira, eurodeputado do Partido Comunista Português (PCP), é apresentado oficialmente como candidato às eleições presidenciais. A apresentação irá acontecer às 18 horas.

“Sobre as eleições presidenciais de 2021, o PCP concretiza agora as suas grandes linhas e objetivos e anuncia agora a candidatura de João Ferreira, membro do comité central, reafirmando que esta será uma candidatura para dar voz ao projeto e valores de Abril, à defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo e à afirmação da igualdade e justiça sociais, de soberania e independência nacionais”, anunciou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, no passado sábado, 12 de setembro.

Ao apresentar a sua candidatura ao Palácio de Belém, como candidato do PCP, João Ferreira junta-se a Ana Gomes, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e a André Ventura, do Chega.

De acordo com uma sondagem realizada pelo “Jornal de Negócios”, Ana Gomes conta com 14% das intenções de voto para a Presidência da República, revelando uma subida apesar da sondagem ter sido realizada antes da apresentação da candidatura, na semana passada. André Ventura conta com 9,4%, recuando, Marcelo Rebelo de Sousa lidera a sondagem com 60,3%, enquanto Marisa Matias soma 6,2%.

Esta quinta-feira vai ainda acontecer a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, pelas 13 horas. A CIP vai também apresentar propostas para o próximo Orçamento do Estado para 2021, com a apresentação a começar pelas 16 horas.

Outros eventos em foco:

Inflação – Eurostat (10 horas)

Produção na construção – Eurostat (10 horas)

Índice dos Preços da Produção Industrial – Instituto Nacional de Estatística (11 horas)

Síntese Económica de Conjuntura – Instituto Nacional de Estatística (11 horas)

Balança Corrente e de Capital (resultados do segundo trimestre de 2020) – Banco de Portugal (11 horas)

Posição de investimento internacional (resultados do segundo trimestre de 2020) – Banco de Portugal (11 horas)

Balança de pagamentos – Banco de Portugal (11 horas)

Perspetivas Económicas e Orçamentais 2020-2024 – Conselho das Finanças Públicas (12 horas)

Pedido de subsídios de desemprego dos Estados Unidos durante a última semana (13h30)