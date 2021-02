Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta sexta-feira

O evento em destaque esta sexta-feira, 5 de fevereiro, é a divulgação dados da criação de emprego nos setores não-agrícolas nos Estados Unidos (EUA) em janeiro.

Os dados de dezembro da criação de empregos no setores não-agrícolas nos Estados Unidos desiludiram, com uma descida de 140 mil postos de trabalho face à expectativas de uma subida de 71 mil. Para janeiro, o consenso dos analistas aponta para uma subida de 20 mil, com base em indicadores de alta frequência que já foram divulgados.

Olhando mais para a frente, os analistas do ING salientam que os dados de fevereiro poderão já serem melhores, depois de a Califórnia, estados mais populoso do país, ter permitido a reabertura de restaurantes para refeições em esplanadas, e também cabeleireiros.

Outros eventos em foco