Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta terça-feira

Esta terça-feira, 25 de maio, o evento em destaque é o debate no parlamento sobre o futuro do trabalho, numa audição pública sobre o Livro Verde. A sessão arranca às 10h30, no Parlamento, com uma intervenção do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Pedro Roque.

Durante a manhã será feita uma apresentação do Livro Verde pelos Coordenadores Científicos, Teresa Coelho Moreira e Guilherme Dray, havendo espaço para perguntas dos grupos parlamentares. Durante a tarde também os parceiros sociais farão uma intervenção, a que segue a do Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

Outros eventos em foco: