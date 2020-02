Torres de controlo da NAV geriram mais 4,4% de movimentos em 2019

A NAV Portugal geriu mais 4,4% de movimentos de aviões no espaço aérea nacional, através das suas torres de controlo.

“As dez torres de controlo da NAV Portugal geriram um total de 535,4 mil movimentos ao longo de 2019, número que compara com os 512,6 mil voos geridos no ano anterior, representando um crescimento total de 4,4%. Ainda assim, três torres de controlo registaram quebras de tráfego ao longo do ano passado”, destaca um comunicado da empresa pública responsável pelo controlo do tráfego aéreo em Portugal.

Analisando os dados de tráfego por torres de controlo, verifica-se que as maiores subidas do ano passado ocorreram em Cascais, Faro e Ponta Delgada, com crescimentos de 22,6%, 6,6% e 5,5%, respetivamente.

Em Portugal Continental, as torres de controlo aéreo de Lisboa e Porto também registaram subidas de movimentos em 2019.

As torres de controlo de Ponta Delgada, Horta e Flores também registaram subida de movimentos no ano passado.

Do lado negativo, também nos Açores, ocorreu uma quebra na torre de Santa Maria, comportamento replicado nas torres da Madeira, com quedas de 14,7% e de 3,3%, respetivamente no Porto Santo e no Funchal.

Recorde-se que “a NAV Portugal registou novo ano histórico, tendo gerido um total de 855.994 voos em 2019, um número recorde e que significa um crescimento de 2,7% face a 2018, que também já tinha sido um ano de níveis recorde de tráfego controlado”.