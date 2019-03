Total apresenta vencedores da 2ª edição do “Startupper do Ano”

Dos cerca de 1.100 inscritos, foram inicialmente selecionados 15, dos quais cerca de 80 foram de concorrentes do género feminino. O concurso foi organizado simultaneamente em 55 países, dos quais, 37 do continente Africano. O júri do concurso “StartUpper do Ano” da Total anunciou esta quinta-feira os três vencedores e o vencedor do prémio de destaque feminino, durante uma cerimónia oficial, em Luanda.

Os vencedores receberam ajuda financeira (montantes não conhecidos até o fecho desta edição) em moeda nacional, acompanhamento profissional, por intermédio de uma incubadora de empresas e também uma campanha de comunicação para dar visibilidade aos seus projectos.

O prémio «Destaque Feminino» foi atribuído a uma das finalistas com o objectivo de encorajar o projecto e receberá igualmente auxílio financeiro e uma viagem à Paris, para interagir com jovens empreendedores locais. O embaixador desta Edição é Erickson Mvezi, CEO e fundador de empresa de entregas ao domicílio, TUPUCA.

De acordo com uma fonte da organização, os cerca de 1.100 projetos inscritos, foram inicialmente seleccionados 15, dos quais cerca de 80 foram de concorrentes do género feminino. O concurso foi organizado simultaneamente em 55 países, dos quais, 37 do continente Africano, 11 na Ásia-Pacífico e Médio Oriente, quatro na América e três na Europa.

A intenção da Total de apoiar o desenvolvimento socioeconómico dos países onde está implantada e contribui localmente para o reforço do tecido social, por intermédio do apoio prestado aos empreendedores mais inovadores, para a realização dos seus projetos.

O objetivo é identificar, premiar e acompanhar os melhores projectos de criação ou de desenvolvimento de empresas com menos de dois anos de existência, em Angola. O concurso esteve aberto para todos os ramos de atividade. Em relação aos projetos vencedores da 1ª edição, segundo a fonte, sem entrar em detalhes, dados os desafios encontrados os mesmo serão igualmente integrados ao acompanhamento das incubadoras.