Trabalhadores ou patrões: Quem deve pagar custos do teletrabalho?

“O Grupo BEI assinou 27 operações em Portugal em 2020, com um volume de financiamento total de 2.336 milhões de euros”, o que traduz um aumento de 44% face a 2019, equivalente a cerca de 1,2% do PIB português. O vice-presidente do BEI acrescentou que as PME portuguesas deverão receber, em média, um empréstimo de 184 mil euros.