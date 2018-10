Tranquada Gomes: Assembleia Legislativa não deve ser “vulgarizada” por encenações mediáticas

A afirmação da Autonomia não passa por protagonismos, nem pode ser vulgarizada por encenações que visem esse fim, afirmou, esta quinta-feira, Tranquada Gomes.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) falava na sessão solene do Dia do Concelho de Câmara de Lobos, altura em que defendeu também que a Autonomia não pode servir para desresponsabilizar o Estado português das suas obrigações para com a Madeira.

O líder do Parlamento Regional evocou os custos do orçamento regional com a Saúde e a Educação, um esforço orçamental da ordem dos 700 milhões de euros por ano, e deixou claro que o financiamento em 50% do projeto para o novo hospital da Madeira faz parte das obrigações do Estado para com a saúde dos seus cidadãos.

Tranquada Gomes pediu ainda a todas as instituições democráticas para que valorizem os órgãos de poder local, independentemente das diferenças ideológicas, lembrando que são esses valores que sustentam a Autonomia.

O município entregou 13 condecorações e uma a título póstumo ao médico António Castro.