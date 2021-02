Transações de casas registam aumento de 64% na Madeira

No terceiro trimestre de 2020 realizaram-se 864 transações de alojamentos familiares na Madeira, uma subida de 64%, face ao trimestre anterior, e uma subida de 10% em relação ao período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Dos alojamentos vendidos 651 foram de alojamentos existentes e 213 estão ligados a alojamentos novos. Em relação ao trimestre anterior as vendas de alojamentos existentes registaram uma subida de 66% e as vendas de alojamentos novos 57,8%. Face ao mesmo trimestre do anterior as subidas foram de 7% e de 19%.

No país foram transacionados 45,1 mil alojamentos no terceiro trimestre, mais 35% face ao trimestre anterior e uma quebra de 1% face ao período homólogo.