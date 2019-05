Transdev aposta nos veículos elétricos e a hidrogénio

Os veículos elétricos já representam 5% da frota mundial da Transdev, revelou esta semana Tanguy Bouton, Energy Transition Business Manager (gestor da área de negócio de transição energética) do grupo francês do setor da mobilidade.

“No imediato, a energia elétrica continuará a ser uma forte aposta do Grupo Transdev, pois apesar do custo dos veículos elétricos, que representam já 5% da frota mundial da Transdev, ser maior do que o das viaturas a gasóleo, a fatura é mais baixa nos custos de consumo e de operação”, revelou este responsável no seminário sobre mobilidade #PACE (personalizada, autónoma, conectada e ecológica), que decorreu esta semana em Aveiro.

Outra das apostas da Transdev em termos de mobilidade sustentável passa pelos veículos a hidrogénio, eleita por Tanguy Bouton como fonte de combustível que vingará no futuro a longo prazo da mobilidade, “por ser limpa, económica e inesgotável”, tendo revelado que “o Grupo Transdev contará, ainda em 2019, com 12 veículos movidos a hidrogénio”.

“A Transdev acredita que a mobilidade que vivemos nos dias de hoje está a mudar e, num futuro próximo, será PACE – Personalizada, Autónoma, Conectada e Ecológica. Em Portugal, queremos liderar esta mudança. Temos capacidade de resposta e de inovação e temos também a capacidade para adequar soluções às necessidades dos nossos clientes e às especificidades dos seus territórios”, preconizou o CEO da Transdev em Portugal e Espanha, Pierre Jaffard, reforçando que “o ‘expertise’ e ‘know-how’ da Transdev permite-nos desenvolver e operar todos os modos de transporte – rodoviário ferroviário, marítimo, bicicletas, partilhado, táxis, transporte a pedido e ambulâncias”.

Presente em todo o território de Portugal continental desde 1998, com especial enfoque nas regiões Norte e Centro, a Transdev assume-se como um dos principais ‘players’ do setor rodoviário de passageiros no país.

“A atividade da empresa incide nos setores rodoviário e fluvial, detendo 11 empresas, bem como participações na Internorte, Intercentro, Rede Nacional de Expressos, Renex e Rodoviária do Tejo”, esclarece um comunicado do grupo.

A Transdev reclama gerir em Portugal cerca de 1.900 colaboradores e uma frota de mais de 1.500 viaturas.