Transferências suspeitas: que consequências para o futebol português? Hoje há ‘Jogo Económico’

Pedro Baltazar, fundador e presidente da Nova Expressão, é o convidado desta edição do “Primeira Pessoa” numa entrevista conduzida por José Carlos Lourinho, editor do Jornal Económico. A cumprir 28 anos, a Nova Expressão atingiu o recorde de faturação em 2019 e prepara-se para entrar numa nova fase com uma forte aposta no digital. Tempo ainda para falar do mercado dos media em Portugal e do estado atual do Sporting.