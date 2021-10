Transformação da estação de comboios de Vigo concluida com a integração de um centro comercial

A transformação da estação de comboios de Vigo esteve a cargo da Nhood, que introduziu um espaço misto onde passam a estar a estação ferroviária e rodoviária de Vigo, bem como uma praça pública e um centro comercial, numa superfície de mais de 125 mil metros quadrados.

O novo Centro Comercial ‘Vialia Estación Vigo’, projetado pelo arquiteto americano Thom Mayne, tem 120 lojas cuja ocupação está próxima de 100%. Segundo a autarquia de Vigo, o projeto foi criado com a participação ativa dos cidadãos, no sentido de pôr em prática o conceito “Cidade dos 15 minutos”.

O resultado final, para além da renovação da estação ferroviária e da criação do centro comercial, é é um espaço pensado para diferentes usos, com espaços verdes, opções de mobilidade suave, relação ao desporto e à arte urbana, e uma nova praça pública, “La Plaza”, que será a maior praça pública da cidade, com 30 mil metros quadrados.

O Vialia Vigo servirá não só os habitantes da cidade, mas também visitantes ou turistas que se chegam diariamente a Vigo. Exemplo disso são os portugueses que diariamente se deslocam da zona norte de Portugal para trabalhar na cidade de Vigo.

Segundo a autarquia, com o investimento de mais de 90 milhões de euros, o Centro Comercial Vialia Estación de Vigo vai gerar mais de dois mil postos de trabalho, entre postos diretos e indiretos, aos quais se juntam os quase mil profissionais que trabalharam durante mais de dois anos na construção do espaço.

“Não existe um projeto semelhante a nível nacional. É um espaço icónico da modernidade e uma referência mundial em arquitetura”, refere Manuel Teba, Diretor da Nhood Espanha, que destacou a grande revolução que o Centro Comercial Vialia Vigo representará para a cidade. “Vialia Vigo nasceu como um projeto para transformar a cidade e torná-la mais dinâmica, conectando os cidadãos com o lazer, o desporto, a sustentabilidade, a cultura, a arte, a gastronomia e o comércio”, acrescenta o responsável.

“O respeito pelo meio ambiente na sua construção, a escuta ativa dos cidadãos, o espaço dedicado ao empreendedorismo e ao comércio local, a promoção da sustentabilidade e o compromisso de assumir um papel ativo na cidade fazem do Centro Comercial Vialia Vigo um projeto pioneiro em Espanha, único e singular”, reforça Manuel Teba.