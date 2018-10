Novos métodos de emissões de poluentes levam a queda de 10% na venda de carros

Ler mais

A rentrée trouxe um arrefecimento à venda de carros. Segundo a ACAP – Associação Automóvel de Portugal, na sequência do aumento registado em agosto, associado a uma antecipação de compras decorrente da transição para um novo ciclo de ensaios (WLTP), com impacto na medição das emissões de CO2, o mercado de ligeiros de passageiros corrige em setembro com uma diminuição no número de unidades matriculadas de ligeiros de passageiros.

Recorde-se que em agosto, em termos homólogos, as vendas automóveis em Portugal tinham disparado 25,4%. As vendas automóveis em Portugal caíram 10,1% em setembro. Nesse mês foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 16.534 automóveis, ou seja, menos 10,1% do que em igual mês do ano anterior.

No período acumulado de janeiro a setembro de 2018, foram colocados em circulação 214.941 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 6%. A categoria mais afetada com a entrada em vigor novos testes de emissões de dióxido de carbono (testes mais rigorosos) foi a de ligeiros de passageiros.

Foram matriculados em Portugal 12.771 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 14% do que no mês homólogo do ano anterior. Recorde-se que em agosto a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) justificou a forte subida da venda de automóveis, com a “antecipação de compra de veículos ligeiros” devido à “transição para um novo ciclo de ensaios (WLTP) com impacto na medição das emissões de CO2”.

Nos nove primeiros meses de 2018 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 182.677 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 6,5% relativamente a período homólogo de 2017.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou em setembro de 2018 uma evolução favorável, tendo crescido 4,8% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se nas 3.148 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, no período de janeiro a setembro de 2018 o mercado atingiu 28.247 unidades, o que representou um acréscimo de 3,9%, face ao período homólogo do ano anterior, diz a ACAP.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em setembro de 2018 verificou-se um aumento de 17,4% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 615 veículos desta categoria.

Nos nove primeiros meses de 2018 as matrículas totalizaram 4.017 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 0,2% relativamente ao período homólogo de 2017.

Em Espanha, a adopção do protocolo WLTP, que aumenta em média os valores das emissões em cerca de 20% a 30%, originou uma “corrida” à compra de automóveis. Segundo o Jornal de Negócios, em Portugal, o Ministério das Finanças adoptou medidas para a implementação de um regime transitório que se iniciou a 1 de setembro e que termina a 31 de dezembro. Com vista a que as novas medições de emissões não resultem num agravamento fiscal e, consequentemente, nos preços de venda ao público.