Trânsito condicionado na Baixa de Lisboa amanhã

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou que este sábado – 15 de fevereiro – que haverá condicionamentos pontuais de trânsito em diversas artérias da freguesia de Santa Maria Maior. Em causa está um desfile de Carnaval na Baixa de Lisboa pela Embaixada do Carnaval de Torres Vedras que se iniciará às 19h00

O percurso é o seguinte: Estação do Rossio, Rua 1.º de Dezembro, Rua do Carmo, Rua Nova do Almada, Rua de São Julião, Praça do Município, Rua do Arsenal, Praça do Comércio, Rua Augusta, Praça Dom Pedro IV.

“As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial”, refere a CML, em comunicado.