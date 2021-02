Transtejo começa a receber navios elétricos em abril de 2022

A Transtejo começa a receber os primeiros navios elétricos em abril de 2022, anunciou hoje o Governo. A data foi avançada pelo ministro do Ambiente em audição no Parlamento esta quarta-feira, 3 de fevereiro.

“Foi assinado na sexta-feira, 29 de janeiro, o contrato de 10 navios elétricos entre a Transtejo e o consórcio vencedor do concurso”, começou por dizer João Pedro Matos Fernandes na audição parlamentar de economia.

O contrato visa a “construção de 10 navios elétricos que vão reforçar o transporte fluvial na área metropolitana de Lisboa”.

“Apesar dos atrasos provocados pela contestação de um concorrente, o tribunal considerou improcedente a reclamação, podendo assim avançar a assinatura de contrato. Falta o visto do Tribunal de Contas”, explicou o ministro.

“Apesar do atraso provocado pela ação, prevemos que os primeiros navios possam ser entregues em abril de 2022, o prazo já combinado”, garantiu.

“Avançará assim a principal operação de transporte fluvial de passageiros em modo elétrico no mundo”, disse.

O governante disse que em 2020 foram já intervencionados três catamarãs da empresa passando a sua capacidade de 600 para 700 lugares.

Matos Fernandes também avançou que vão ser lançados os concursos para as obras de requalificação dos terminais do Barreiro e de Cacilhas. No caso do Seixal, o cais já foi intervencionado, estando as novas instalações deste terminal concluídas desde 14 de dezembro.