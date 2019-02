Três ministros avisam May que “Brexit” deve ser adiado se não houver acordo na próxima semana

Três ministros do Governo do Reino Unido publicaram hoje um artigo no jornal “Daily Mail”, avisando a primeira-ministra Theresa May de que o processo de saída da União Europeia, denominado como “Brexit”, deve ser adiado, se não houver desenvolvimentos quanto ao acordo na próxima semana.

Os ministros em causa são Amber Rudd, David Gauke e Greg Clark. No artigo dizem que apoiariam uma votação no Parlamento para que o processo do Artigo 50º seja adiado, de forma a prevenir que o Reino Unido saia da União Europeia sem um acordo estabelecido.

“Se não houver um grande avanço na próxima semana, o equilíbrio de opiniões no Parlamento é claro: seria melhor tentar prorrogar o Artigo 50º e adiar a nossa data de saída, em vez de cair para fora da União Europeia no dia 20 de março”, escreveram os três ministros no referido jornal.