Três projetos portugueses inovadores ganham financiamento europeu

Há três projetos portugueses entre os 13 selecionados pela Comissão Europeia para financiamento. Os projetos envolvem 54 parceiros de 17 países e vão receber cerca de dois milhões de euros cada.

Os portugueses Virtual Power Solutions e R&D Nester integram o consórcio FleXunity, o INESC-MN integra o Mag-ID e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge é um dos parceiros do projeto “Earth observation service for preventive control of insect disease vectors”.

No total, os 13 projetos vão receber 33.12 milhões de euros. O financiamento inscreve-se na fase-piloto do Conselho Europeu de Inovação e funcionará em pleno no novo programa europeu de investigação e inovação Horizonte Europa.

“Com o novo Conselho Europeu de Inovação, apoiamos inovação de alto risco”, disse o comissário responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, explicando: “Hoje, premiamos uma grande diversidade de projetos extraordinários que ligam parceiros industriais, grandes empresas e PME, criando novos mercados e emprego para os cidadãos europeus”.