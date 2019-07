Tribunal arresta Monte Palace de Berardo no Funchal

O Juízo Central Cível do Funchal decidiu proceder a um arresto do Monte Palace, propriedade de Joe Berardo, de acordo com o Eco.

A mesma publicação avança que o processo foi movido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), com o auxílio jurídico da Abreu Advogados, devido às dívidas da Fundação Berardo ao banco na ordem dos 350 milhões de euros.

de referir que o tribunal da comarca de Lisboa já tinha dado uma ordem de arresto de duas casas, em nome de Joe Berardo, como forma de pagamento de parte da dívida à Caixa Geral de Depósitos (CGD), avançou a SIC em junho.