Tribunal de Contas aprova contabilidade do IAPMEI “com reservas”

O Tribunal de Contas (TdC) aprovou a contabilidade de 2016 do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, mas evidenciou “reservas” e confirmou “distorções” na gestão durante este ano, de acordo com as conclusões do relatório de uma auditoria financeira, que foram divulgadas esta quinta-feira.

Apesar de caracterizar o sistema de controlo interno como “regular”, o TdC faz referências aos prejuízos nesse período (“devido à diminuição significativa dos resultados correntes, causada pelo aumento da maioria dos custos operacionais e pela redução das prestações de serviço”), ao uso indevido de uma conta bancária, à falta de evidência deste organismo público, cobranças indevidas de dívidas e falta de informação sobre pagamentos extra a funcionários.

“Apesar das distorções evidenciadas, e considerando que as mesmas não afetam de forma generalizada as demonstrações financeiras e a execução orçamental, as quais, no mais, se apresentam, respetivamente, como fiáveis, legais e regulares, emite-se sobre as mesmas um juízo favorável com reservas”, refere o TdC, no mesmo documento.

A instituição de justiça alerta para os 255.420,23 euros pagos em suplementos remuneratórios entre janeiro de 2016 e março de 2018 – que incluem diuturnidades, subsídio de função, subsídio de isenção de horário de trabalho, de abono para falhas e subsídio de lavagem de viatura – e refere que o IAPMEI não cumpriu o prazo fixado respeitante ao dever de comunicação destas regalias e benefícios extrassalariais.

A auditoria em causa pretendia sobretudo emitir de um juízo sobre a consistência, integralidade e fiabilidade da conta de gerência de 2016 do IAPMEI, bem como sobre a legalidade e regularidade das operações examinadas e a inclusão recomendações anteriores do TdC. Segundo o TdC, o IAPMEI continuou a utilizar uma conta na banca comercial para movimentos não autorizados, mas em 2016 melhorou nesta questão face a 2011.

“Relativamente ao acolhimento das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n° 5/2014 ­ 2.a Secção, que ainda se encontravam por acolher, total ou parcialmente, a situação mantém-se praticamente idêntica, embora se preveja que o acolhimento da maioria se concretize no âmbito da implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas”, conclui o relatório.

O IAPMEI apoia micro, pequenas e médias empresas e foi criado em 1975 com a missão de promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de políticas dirigidas à atividade industrial. O objetivo do seu trabalho é o reforço da inovação, do investimento e do espírito empreendedor nas empresas.