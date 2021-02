Tripulantes da TAP votam acordos a 26 de fevereiro e os da PGA no dia anterior

Os tripulantes da TAP vão proceder à votação dos acordos estabelecidos entre a administração da TAP e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) a 26 de fevereiro, coincidindo com a data de votação do acordo dos pilotos afetos ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), como o Jornal Económico tinha adiantado, enquanto os tripulantes da PGA – Portugália realizam a respetiva votação um dia antes, a 25 de fevereiro.

O SNPVAC informa que vai “desencadear a votação eletrónica para saber se a vontade maioritária da classe é pela aprovação ou rejeição do Acordo de Emergência negociado pela direção do SNPVAC com a TAP a 7 de fevereiro de 2021 e divulgado nos comunicados da direção”, adiantando que “a solução de voto eletrónico (CERTVOTE) é a MULTICERT”. “A solução CERTVOTE engloba todo o ciclo de votação sendo uma solução completa, segura e idónea utilizada em Instituições de referência”, refere o SNPVAC

A votação decorrerá a 26 de fevereiro de 2021, das 9h00H às 21h00. O universo de associados abrangido corresponde a todos os associados efetivos no ativo e aos associados com contratos a termo cujo contrato de trabalho ainda esteja em vigor no momento em que ocorrer a votação, aos quais seria permitido votar caso a matéria laboral em causa estivesse a ser votada numa Assembleia Geral.

“Apenas os associados referidos receberão um e-mail, na sexta-feira, antes do início da votação (através do e-mail constante na ficha de associado) com um PIN de autenticação para a votação. O PIN de autenticação será enviado pela Multicert”, refere o SNPVAC, explicando que “para aceder à votação o associado terá de utilizar o seu número de identificação fiscal (username) e o PIN de autenticação” e que “juntamente com o PIN de autenticação seguirá o endereço eletrónico para aceder à votação”.

“Os associados que não receberem as credenciais deverão contactar, durante todo o período da votação, o Sindicato pelos contactos 913263165, 218437330 e 218437331 para que lhes seja feito o reenvio de novo PIN de autenticação pela Multicert”, alerta o sindicato, esclarecendo que a votação incidirá na seguinte pergunta: “Aprova o Acordo de Emergência negociado pela Direcção do SNPVAC com a TAP a 07.02.2021 que foi divulgado nos Comunicados da Direção nº 41, de 07.02.2021 e nº 56, de 15.02.2021?” As opções de resposta serão SIM ou NÃO. O voto apenas será submetido quando pressionarem o botão “Submeter Voto” existente no quadro resumo que será visível após escolherem a opção de voto e pressionarem o botão seguinte. Logo que apurado o resultado da votação “a Multicert emitirá um documento certificado e assinado digitalmente com o resultado que será divulgado aos associados”, concluiu o sindicato.