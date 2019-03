Trotinetes Bird chegam a Lisboa em abril

A Bird vai iniciar atividade em Lisboa em abril, embora a apresentação deste operador de transportes partilhados alternativos ocorra na quinta-feira, 28 de março, fez saber a empresa de trotinetes norte-americana na segunda-feira à tarde. Esta informação surge na sequência do noticiado pelo Jornal Económico na sexta-feira, 22 de março: de que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) já tinha autorizado a entrada da Bird em Lisboa e que a empresa norte-americana confirmou a formalização de um acordo.

Fonte oficial da Bird garantiu, então, querer “fornecer uma alternativa sustentável” aos transportes tradicionais na capital portuguesa. As trotinetes Bird estão nas ruas de mais de cem cidades mundiais, oito delas na Europa. E assim que estas trotinetes começarem a circular pelas ruas de Lisboa, a Bird tornar-se-á na nona operadora de trotinetes na capital, concorrendo com a Lime, Hive, Voi, Bungo, Tier, Wind, Iomo e Flash.

A entrada da Bird surge após a superação de um pormenor burocrático com a CML, uma vez que a autarquia tem-se envolvido na entrada destas novas soluções de mobilidade, procurando regular, estabelecer limites urbanos e marcando pontos adequados para o seu estacionamento. Tal como o Jornal Económico tinha noticiado, a CML tem procurado assegurar o compromisso de empresas como a Bird numa boa conduta de utilização de trotinetes e bicicletas na capital.

Em Portugal, será utilizado o modelo Bird Zero, desenhado em parceria com a empresa Okai, de acordo com o “Dinheiro Vivo”. Este veiculo elétrico poderá atingir uma velocidade máxima de 25 km/h e estará equipado com uma solução tecnológica que vai impedir o bloqueamento dos veículos nas zonas vermelhas de estacionamento em Lisboa (zonas do Bairro Alto e afetas ao Castelo).

O interesse da Bird em Lisboa não é novo. Desde novembro de 2018, que empresa norte-americana tem abertas candidaturas às vagas de General Manager Iberia (diretor-geral para a sua operação em Espanha e Portugal), de supervisor e de gestor de operações em exclusivo para Lisboa, segundo informação no site desta empresa.

Na quinta-feira, mais informações sobre a operação da Bird em Portugal serão disponibilizadas.