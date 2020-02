Trotinetes da Ford aceleram para a Europa. Primeira paragem é na Alemanha

A empresa Spin – marca de trotinetes elétricas detida pela Ford – ligou o turbo e está quase a chegar à Europa, avança o “TechCrunch” esta quinta-feira, 27 de fevereiro. A primeira paragem europeia é na Alemanha, nomeadamente na cidade de Colónia, seguindo-se outras cidades alemães.

O site de tecnologia aponta ainda que a empresa também já efetuou um pedido para operar em França, já a partir do próximo mês, bem como a exploração das trotinetes partilhadas no Reino Unido. Antes de ser adquirida pela Ford, a Spin angariou oito milhões de dólares (7,3 milhões de euros), mas o negócio que aconteceu em novembro de 2018 entregou 100 milhões de dólares (91,39 milhões de euros) à empresa de trotinetes.

Apesar de ainda não ser conhecido se esta empresa chega a Portugal, a Spin vai apostar no território europeu, na área da micromobilidade. A Alemanha tem todos os operadores de trotinetes a operar em algumas cidades, sendo que em Colónia, as trotinetes da Ford vão competir com as já estabelecidas Bird, Lime e Circ, que também operam em Portugal.