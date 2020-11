Numa conferência de imprensa que muitos analistas consideraram “surreal”, a equipa da candidatura presidencial de Donald Trump fez aquilo que dela se esperava: insistiu na evidência de que a vitória do candidato presidencial democrata Joe Biden resulta de uma fraude planetária, vamos dizer assim, a que o ainda inquilino da Casa Branca continuará a opor-se como se fosse a sua última função na Terra. O grosso da conferência de imprensa foi protagonizado pelo advogado pessoal de Trump – o antigo mayor de Nova Iorque Rudy Giuliani – que elencou à exaustão todos os casos duvidosos que, na opinião do seu representado, se investigados, resultariam na reeleição de Trump.

O lado surreal do momento dava-se fora da sala: algumas redações de órgãos de comunicação social norte-americanos iam colocando no ar, em paralelo às imagens, notícias de decisões sobre os casos enunciado por Giuliani já fechadas por juízes que não aceitaram os argumentos da equipa legal do ainda presidente dos Estados Unidos.

