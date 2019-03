Trump declara triunfo militar contra o Daesh. ”Nós ganhámos a luta”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem aos seus soldados localizados na Base da Força Aérea de Elmendorf em que garantiu que o autoproclamado estado islâmico na Síria havia sido derrotado. ”Nós recuperamos 100% do território do Daesh. Ou seja, em termos de território temos 100%, o que é bom. Isto tudo aconteceu num período mais curto do que havíamos antecipado”, afirmou o presidente.

A primeira vez que Trump oficializou que havia derrotado o Daesh, na Síria, foi em dezembro quando anunciou que as tropas norte-americanas iriam regressar à terra natal depois de terem derrotado com sucesso o grupo do estado islâmico.

A 16 de fevereiro, o presidente Trump anunciou que as tropas norte-americanas tinha recuperado 99% do território de Daesh.

“Sempre ouvimos cerca de 90-92% como o califado do Daesh na Síria. Nós já temos tudo. Nós recuperamos 100% do território do Daesh. Quando falei com os comandantes do nosso país na Síria, disseram-me que restava apenas uma semana. Eu disse-lhes que é hora de terminar. Nós ganhamos a luta”, disse o presidente.