Trump diz que aviões tornaram-se “demasiado complexos” e “pilotos já não são necessários”

Na sequência do desastre de um avião da Ethiopian Airlines, modelo Boeing 737 Max 8, no domingo, provocando 157 vítimas mortais, o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, reagiu hoje através de uma publicação na rede social Twitter em que critica os aviões modernos que “estão a tornar-se demasiado complexos para voar”.

Dividida em dois tweets, a mensagem de Trump conjuga crítica e ironia ao dizer que “os pilotos já não são necessários, ao invés de cientistas de computação do MIT. Estou sempre a ver isso em muitos produtos. Sempre à procura de ir um passo desnecessário mais além, quando muitas vezes o antigo e simples é muito melhor”.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019